Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Zehir Getirirken Polise Yakalandılar

İstanbul'dan Zehir Getirirken Polise Yakalandılar

1 saat önce

İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getiren 3 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'dan Zehir Getirirken Polise Yakalandılar, System.String[]
İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getiren 3 şahıs gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu otomobillerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan operasyonda 34 TBY 42 ve 07 MJR 73 plakalı iki araç Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde durdurularak arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda 400 gram eroin ve 600 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 650 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili araçlarda bulunan F.S, T.Ş. ve F.A. isimli 3 şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa
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