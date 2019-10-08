Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Zonguldak'a getirdi, kıskıvrak yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Zonguldak'a getirdi, kıskıvrak yakalandı

İstanbul'dan Zonguldak'a getirdi, kıskıvrak yakalandı

1 saat önce

İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren şahıs, ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul'dan Zonguldak'a getirdi, kıskıvrak yakalandı, System.String[]

İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Şahsı takibe alan ekipler, şahsı özel araçla beraber arama noktasında yakaladı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 700 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
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