Son Dakika Haberleri: İstanbul'dan Zonguldak'a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'dan Zonguldak'a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul'dan Zonguldak'a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı

1 saat önce

İstanbul'dan Zonguldak'a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandıZONGULDAK - İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren E.T., ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul'dan Zonguldak'a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı

ZONGULDAK - İstanbul'dan Zonguldak'a satmak için uyuşturucu getiren E.T., ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı takibe aldı. Ekipler, şahsı özel araçla beraber arama noktasında yakaladı. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 700 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Zonguldak'a getirdiği 700 gram uyuşturucu ile yakalandı

Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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