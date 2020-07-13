İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ KONUŞTU - Son Dakika

İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ KONUŞTU

İstanbul Bağcılar'da, çöp kamyonunun arkasına asılan 2 temizlik görevlisi, arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine kendilerini kaptırıp dans etti.

İstanbul Bağcılar'da, çöp kamyonunun arkasına asılan 2 temizlik görevlisi, arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine kendilerini kaptırıp dans etti. O anlar ise araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Kısa sürede sosyal medyada herkesin beğenisi toplayan 2 temizlik görevlisi Nuri Sönmez ve Serkan Durgun DHA'ya konuştu. "Temizlik görevlisi Serkan Durgun "İşimiz ne kadar zor olsa da eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Pişman değilim yine olsa yine oynarım" dedi.

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde çalışan 2 temizlik işçisi çöp toplama kamyonu ile çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkı ile iki temizlik görevlisi kendilerini tutmayıp oynamaya başladı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O onlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyen herkesin yüzünü güldürdü. O görüntülerin kahramanları Nuri Sönmez ve Serkan Durgun DHA'ya konuştu.

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"PİŞMAN DEĞİLİM YİNE OLSA YİNE OYNARIM"

Çöp toplarken müziğin ritmine kendini kaptırdığını dile getiren temizlik görevlisi Serkan Durgun şunları söyledi:

"Biz çalışırken arkadan müzik sesi geldi. Bizde çöp toplarken müziğin ritmine kendimizi kaptırıp oynadık. Zaman zaman çok zorlanıyoruz. Özellikle trafik bizi zorluyor. Ama yapacak bir şeyimiz yok bu bizim işimiz. Ama İnsanların çöpün yanından geçtiği zaman burunlarını kapatması bizleri rahatsız ediyor. Bizim işimiz ne kadar zor olsa da eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Pişman değilim yine olsa yine oynarım" dedi.

"İNSANLARIN BİZLERE DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ"

12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Durgun, arkada aracı ile bekleyen vatandaşları mağdur etmemek için bu kadar hızlı hareket ettiklerini belirterek, vatandaşların kendilerine karşı biraz daha duyarlı olmasını istedi.Durgun, "12 yıldır bu işi yapıyorum. Bağcılar Belediyesinde 22 araç var. Bir an önce bunları doldurup döküme göndermem lazım yoksa araç trafiğe kalıyor. Bir de arkada vatandaş mağdur olmasın diye bu kadar hızlı hareket ediyoruz. Bizler hep böyle çalışıyoruz. ve insanların bizlere biraz duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu

"İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışan Nuri Sönmez ise "O gün araç arkamızda müzik açmış geliyordu. Müziği sevdiğimiz içinde işimizi aksatmadan eşlik ederek dans etmeye başladık.Biz işimizi yaparken, vatandaşların yanımızda burunlarını tutmaları, tiksinerek geçmeleri bizi üzülüyor. Ama biz gücenmiyoruz, çünkü biz bu işi helali ile yapmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen mutluluğumuzu bozmamaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

Muhabir Anonsu (Esma MURAT)

Temizlik görevlisi Nuri Sönmez röportajı

Temizlik görevlisi Serkan Durgun röportajı

Sokaklardan çöp toplarken görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Temizlik görevlilerinin dans ederken görüntüler

Sosyal medya görüntüsü


Nuri Sönmez, Bağcılar, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ KONUŞTU - Son Dakika
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