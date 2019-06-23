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İSTANBUL-DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI

1 saat önce

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Darülaceze sakinleri oylarını kullandı. Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.
İSTANBUL-DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
belediye başkanlığı, 23 haziran, darülaceze, istanbul, Güncel
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