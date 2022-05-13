İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI

13.05.2022 11:06

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti. Ekipler bu sabah saat 06.00 sıralarında 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI

YORUMLAR
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 16 GÖZALTI - Son Dakika


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