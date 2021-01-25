İstanbul defterini kapattılar Bitez'e taşındılar

İkinci çocuğuna 6 aylık hamile olan güzel sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, İstanbul defterini kapatmış! Bozburun Yacht Club'ın sahibi olan Edhem Dirvana'nın işinden dolayı tüm yazı Marmaris Bozburun'da geçiren çift, pandemi nedeniyle İstanbul'a dönmeyi askıya almıştı. Şimdi duyduğuma göre çocuklarını doğayla iç içe büyütmek için tamamen Güney'de kalmaya karar vermişler!

Bodrum Bitez'den ev alan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin bu kararı vermesinde ise yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün de payı var.

Ünlü oyuncu çift de işleri olmadığı sürece İstanbul'a gelmeyip Bitez'de yaşama kararı almıştı.

Arzum Onan- Mehmet Aslantuğ, Yonca Evcimik, Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak gibi isimler de yılın büyük çoğunluğunu Bitez'de geçiriyor.

Evi bitine kadar 'kanka'sında kalıyor

Hatırlarsanız ekim ayında yazmıştım; Demet Özdemir birikimleriyle Zekeriyaköy'de ev almış, böylelikle kiradan kurtulmuştu. Evinin dekorasyonu için çok titizlenen Özdemir, şu sıralar hala harıl harıl çalışmaların bitmesini bekliyor. Ancak bu sürede Acarkent'te oturduğu evin kira sözleşmesi bitince, 'kanka'sı Saadet Özsırkıntı yardıma koşmuş ve Özdemir'e evini açmış.

Şimdilerde Saadet Özsırkıntı'nın yanına yerleşen güzel oyuncu, dizi çekimlerinden arta kalan zamanlarda Zekeriyaköy'deki evinin dekorasyonuyla ilgileniyor.

Sürpriz doğum günü

Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı'ya arkadaşlarından doğum günü sürprizi! Bebek'te arkadaşları Begüm Tacir, Nergis Toplusoy, İpek Toplusoy ve Elif Eren'le yürüyüş yapan Çağla Bostancı, arkadaşlarının sürpriziyle şaşkına döndü!

Bebek sahilde yürürken birden arkadaşlarının sürpriz pastasıyla karşılaşan Bostancı hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu!

Pastasını üflerken, herkes için sağlık dileğinde bulunan Çağla Bostancı'ya ben de mutlu yıllar diliyorum...

Yeni yuvaları için kolları sıvadı

2016'da evlenen Kardelen- Erdal Acar çifti, bir yıl sonra kızları Derin'i, Ekim 2019'da ise ikiz oğulları İsmet ve Metin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Acarkent'te oturan çift, ailelerinin büyümesiyle birlikte yeni bir eve geçmek için kolları sıvadı. Aldığım duyumlara göre Kardelen Acar, proje ekibiyle çalışarak, evin dekorasyonunu üstlenmiş. Daha önce yakın dostlarına da dekorasyon desteği veren Kardelen Hanım, ailesiyle oturacağı ev için oldukça titizleniyormuş.

9 oda, 2 salon, çocuklar için bir oturma ve oyun odasının planlandığı evde hem profesyonel mutfak hem de Kardelen Hanım'ın kendisinin de kullanacağı bir ana mutfak daha olacakmış. Evin dışı için de farklı fikirleri olan Kardelen Acar, en büyük desteği eşi Erdal Acar'dan görüyormuş. Erdal Bey, eşinin üç çocuğuyla birlikte rahat edebilmesi için inşa edeceği ev için tüm imkanlarını Kardelen Hanım'ın ayaklarına sermiş. Evin planlarını gördüm, bitince çok güzel olacağa benziyor, şimdiden güle güle oturmalarını diliyorum.