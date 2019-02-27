İstanbul Deniz Köken Projelerimizin Merkezine Kadın ve Çocuk Temasını Koyduk

Deniz Köken: Projelerimizin merkezine kadın ve çocuk temasını koydukİSTANBUL, (DHA) 'AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken,Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde kadın ve çocuklarla bir araya geldi.

Deniz Köken: Projelerimizin merkezine kadın ve çocuk temasını koyduk



İSTANBUL, (DHA) 'AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken,Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde kadın ve çocuklarla bir araya geldi. Köken, 'Kadınlara münhasır lokaller yapacağız, bu lokallerde ortak akılı nasıl hayata geçireceğimizi görüşeceğiz. Biz projemizin merkezine kadın ve çocuk temasını koyduk' dedi.



Yerel seçimler öncesi AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda seçim vaatlerinden bahseden Köken, vatandaşların sorularını da yanıtladı.



'KADINLARA MÜNHASIR LOKALLER YAPACAĞIZ'



AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, şunları söyledi:



'Bu dönemimizde zaten bizim projemizin merkezine kadın ve çocuk temasını koyduk. Çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli kavramını ortaya oturtup bir tarafında üreten bir şehir, bir tarafında da kültür ve turizmini nereye götürebilirizi tasarladığımız bir şehir. Çalışan kadınlarımız için en önemli soru kreş sorunuydu. Bunu çözebilmek için özel bir çalışma yapıyoruz. Eyüpsultan ilçemizi,yüzölçümü olarak büyük olması sebebiyle dört bölgeye böldük. Her bölgede bu lokasyonları oturtacağız. İkincisi kadınlarımızla ilgili girişimcilik merkezi oluşturacağız. Burada ne üretirsek pazar bulabiliriz' Vatandaşların yapılan fizibilite çalışmaları sonrası bilimsel verilere dayanarak doğru mesleklere yönlendirilmesi, doğru el sanatlarına yönlendirilmesi konusunda bir çalışma olacak. Bulabildiğimiz imkanı olan tüm parklarda mutlaka kadın lokalleri yapacağız. Kadınların kullandığı, kadınlara münhasırlokaller. Onların sosyal hayata, sokağa ve mahalleye sahip çıkması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın lokallerinin parklara daha iyi şekil vereceğine inanıyorum. Parkların da o bölgenin keşmekeşini çözeceğine inanıyorum.?



'EYÜPSULTAN'DA GÜZEL ŞEYLER OLACAK'



Hem lokallerde hem de açılacak kurs merkezlerinde halk ile bir arada olacağını dile getiren Köken,?3 aylık dönemlerde vatandaşları gruplarhalinde toplayıp görüşlerini alma konusunda zaten 'Ortak Akıl' diye bir söylemim var. Bunu söylemden öteye geçirip, bu ortak akılı nasıl hayata geçireceğimizi yine bu gruplarla görüşeceğiz. Ne olursa daha iyi olur? Yani bizim tek başımıza söylediğimiz değil, ortak aklın söylediği şehirde nasıl hayat bulur ona bakacağız. Eyüpsultan'da güzel şeyler olacak inşallah'sözleriyle konuşmasını tamamladı.



(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

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