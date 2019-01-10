Son Dakika Haberleri: İstanbul Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

İstanbul Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

22 dakika önce

Haber: İstanbul DHA Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAMarmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Haber: İstanbul DHA Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Yalova-Pendik

07.15 Yalova-Yenikapı

07.45 Yenikapı-Yalova

07.30 Bostancı-Beşiktaş

07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.10 Beşiktaş-Bostancı

08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.50 Bostancı-Beşiktaş

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'da iptal seferler ise şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Şehir hatları 06.55 Bostancı- Karaköy seferi iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:11 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Ekonomi
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