Son Dakika › Güncel › İstanbul-deniz yücel'e 15 yıl 3 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
İstanbul-deniz yücel'e 15 yıl 3 aya kadar hapis istemi
6 saat önce
DENİZ YÜCEL'E 15 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ (arşiv görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
İSTANBUL-DENİZ YÜCEL'E 15 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ (arşiv görüntü)
Son Dakika Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa mahkeme başkanından şaşırtan soru: Tahliye olmak ister misin?