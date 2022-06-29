İstanbul, "Denizcilik Şenlikleri"ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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İstanbul, "Denizcilik Şenlikleri"ne ev sahipliği yapacak

29.06.2022 13:06
İstanbul, "Denizcilik Şenlikleri"ne ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri", 1-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Denizcilik Şenlikleri", 1-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda düzenlenecek organizasyon kapsamında, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz ilçeleri 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte, Festival Park Kadıköy'de Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konser verecek.

Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK ve Rumeli Orhan Kemal'in aralarında olduğu sanatçılar ise Haliç, Ortaköy, Sarıyer ve Bebek gibi sahil noktalarında dinletiler sunacak.

Etkinlik kapsamında Caddebostan, Güneş, Menekşe, Karaburun, Yeniköy, Yalıköy ve Kısırkaya plajlarında yağlı direk yarışması, plaj futbolu, plaj voleybolu ve su topu yarışları da yapılacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul'un "Denizcilik Şenlikleri" kapsamında Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenleyeceği Su Sporları Festivali'nde de yüzme, aquatlon, modern pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışları gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul, 'Denizcilik Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul, "Denizcilik Şenlikleri"ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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