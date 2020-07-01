İSTANBUL-Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İSTANBUL-Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlandıİSTANBUL, (DHA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü Beşiktaş'ta yapılan törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlandı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı

İSTANBUL, (DHA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü Beşiktaş'ta yapılan törenle kutlandı. Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nın bulunduğu alanda yapılan tören, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınırlı katılımla ve sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. Yıl dönümü kutlamaları bu yıl sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek bir törenle gerçekleşti. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay İlyas Gültaş, Kıyı Emniyet Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran katıldı. Resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Törenin ardından, katılımcılar Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi ve türbeye çiçek buketi bıraktı. Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler de türbe girişinde dezenfektan ve maske dağıttı. Protokol üyeleri daha sonra Beşiktaş sahilde Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait gemilere binerek denize çiçek bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisleri, İstanbul Boğazı'nda gösteri yaparken Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir gemi de su takı oluşturdular.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı şu sözlerle kutladı:

??Deniz kenti Beşiktaş'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutladık. Bu özel günde, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutlarken tarihimize iz bırakan tüm denizci kahramanlarımızı ve denizlerde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.??

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Son Dakika

20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:00 Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:07:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]