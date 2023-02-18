İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI

18.02.2023 11:37

DEPREM'in ardından Hatay'a giderek sözde doktor olduğunu söyleyip, ilaç parası adı altında para ve cep telefonu toplayarak kaçan şüpheli N.E.(29) İstanbul'da gözaltına alındı.

DEPREM'in ardından Hatay'a giderek sözde doktor olduğunu söyleyip, ilaç parası adı altında para ve cep telefonu toplayarak kaçan şüpheli N.E.(29) İstanbul'da gözaltına alındı. Asıl mesleğinin elektrikçilik olduğu öğrenilen şüphelinin daha öncede nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul, Maltepe'de polise başvuran Yazılım mühendisi M.F.Y.(26), depremin ardından depremzedelere yardım amacıyla Hatay'a gittiğini burada tanıştığı ve kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur M.F.Y. "Kendisinin doktor olduğunu söyledi. Tedavi için ilaç alması gerektiğini söyledi. Ben de yardımcı olmak için ona 3 bin lira ve cep telefonumu verdim" dedi. M.F.Y. şüphelinin daha sonra ortadan kaybolduğunu kendisinin yardımlarını yaptıktan sonra İstanbul'a döndüğünde şikayetçi olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin Hatay'da aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada önce şüphelinin kimliğini belirledi. İstanbul'a geldiği öğrenilen şüpheli N.E. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 8 bin 650 lira ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

DOKTOR DEĞİL SABIKALI ELEKTRİKÇİYMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin asıl mesleğinin Elektrikçilik olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Deprem bölgesinde bir kaç küçük yaralanma olayında pansuman yaparak çevresinde güven sağladığı ve depremzedeleri doktor olduğuna inandırarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

SAHTE DOKTORUN TELEFONUNDA FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, deprem bölgesinde yaralılara sözde yardım ederken çekilen bazı fotoğraflar bulundu. Fotoğraflarda şüphelinin bir depremzedenin hafif yaralanan ayağına müdahale ettiği görüldü.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli N.E.'nin daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 adet suç kaydı olduğu ayrıca, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" suçundan arandığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI Depremi yaşayan çocuklara moral oldular Depremi yaşayan çocuklara moral oldular

İstanbul, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-DEPREM BÖLGESİNDE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ YAKALANDI - Son Dakika
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