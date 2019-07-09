İstanbul depreme hazır hale getirilecek
34 dakika önce
İstanbul'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:57
'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.
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