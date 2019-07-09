Son Dakika Haberleri: İstanbul depreme hazır hale getirilecek
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İstanbul depreme hazır hale getirilecek

34 dakika önce

İstanbul'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.

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İstanbul'da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için gerekli risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:57 
İstanbul, Ekonomi
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