İstanbul depreme hazır mı?
1 saat önce
Türkiye, 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı.
Türkiye
, 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Peki, İstanbul
ve çevresi olası büyük bir depreme ne kadar hazır? Pek çok deprem toplanma alanının AVM'ye dönüştüğü kentte, deprem sonrası acil ihtiyaçları karşılayacak konteynırlarsa ortadan kayboldu. Uzmanlara göre, İstanbul büyük bir depreme hazır değil.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:02
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