Son Dakika Haberleri: İstanbul depreme hazır mı?
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İstanbul depreme hazır mı?

1 saat önce

Türkiye, 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı.

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Türkiye, 17 Ağustos 1999'da tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Peki, İstanbul ve çevresi olası büyük bir depreme ne kadar hazır? Pek çok deprem toplanma alanının AVM'ye dönüştüğü kentte, deprem sonrası acil ihtiyaçları karşılayacak konteynırlarsa ortadan kayboldu. Uzmanlara göre, İstanbul büyük bir depreme hazır değil.
İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:02 
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