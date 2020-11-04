'İstanbul depremi bugün çok daha yakın' - Son Dakika

'İstanbul depremi bugün çok daha yakın'

04.11.2020 10:51
'İstanbul depremi bugün çok daha yakın', System.String[]

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, "İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın.

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, "İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın. İstanbul ve Marmara bölgesine sesleniyorum; orası için beklenen şiddet biraz daha yüksek, İzmir'deki gibi değil. İstanbul'da en az 7.2, 7.3'ün üzerinde depremi beklemek lazım" dedi.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek inceleme yapan DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Arslan, "İzmir'de gördüğümüz şey çok enteresan. Deprem bölgesine yakın yerlerde minik çatlaklar bile yokken, deprem dalgaları İzmir yarımadasını komple aşmış ve Bayraklı'ya ulaşmış. Bayraklı'da da özel bir yer seçmiş. 'Bu özel yer nedir' diye araştırdık. İzmir'de bu dalganın geçtiği yol boyunca hiç mi yetersiz bina yoktu, vardı. Belki bu binalardan biraz daha kötüleri bile vardır. 'Neden burayı seçti' diye baktığımızda zemin koşullarını gördük. Orası bir deltanın üzerine kurulmuş, geçmiş dönemlerde büyük ihtimal oradan nehirler akıyordu. Yumuşak bir zemin, kilden oluşan karma bir yapı. Su seviyesi de çok yüksek. Öyle olunca da depremin şiddeti büyüyor" diye konuştu.'BUGÜN ÇOK DAHA YAKIN'İstanbul'daki olası depreme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Arslan, "İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın. İstanbul'da 'küçük kıyamet' diye nitelendirilen Osmanlı zamanı depremler olmuş, bunun periyotu 500 yıl civarında. 'Şu gün deprem olacak' deme şansımız yok; ama şiddetini tahmin etme yeteneğimiz biraz daha fazla. İstanbul'da bina stoğumuz çok kötü durumda. Vatandaşa ait binalarımız maalesef afet direncinden uzak. Bir depremde çok ciddi kayıplar olacak gibi görünüyor. Devletin bunlara yetişmesi çok zor, vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Depremden korunabilmek için cep telefonu, otomobil alırken gösterilen hassasiyetin ev alırken de gösterilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.  '7.3'ÜN ÜZERİNDE DEPREMİ BEKLEMEK LAZIM'

İstanbul ve Marmara bölgesi için beklenen deprem şiddetinin İzmir'dekinden daha yüksek olacağını kaydeden Prof. Dr. Arslan, "İstanbul ve Marmara bölgesine sesleniyorum; orası için beklenen şiddet biraz daha yüksek, İzmir'deki gibi değil. İstanbul'da tarihsel kayıtlara göre şiddet 7.7'yi geçmiş. İstanbul'da en azı 7.2, 7.3'ün üzerinde depremi beklemek lazım. Zaman gittikçe kısalıyor. Depreme etki eden parametre sayısı çok fazla. Gökyüzündeki gök cisimlerinin hareketlerinden tutun da Pasifik'teki bir nükleer bomba denemesine kadar her şey depremi tetikleyebiliyor. Birikmiş olan enerjiyi açığa çıkarıyor. Aşırı sıcak bir günden soğuğa geçmesi bunların hepsi tetikleyebilir. İstatistik rakamlara bakarsak İstanbul'da deprem biraz gecikti gibi görünüyor. O da Körfez depreminden dolayı fay hatlarında biraz rahatlama oldu tabii yüklenme de olabilir, karmaşık bir mekanizma. İstanbul'da deprem olacak, herkes hazırlıklı olmalı. Ne zaman olacak kimse söyleyemez; ama şiddeti aşağı yukarı bellidir. Bu şiddetteki depremde nasıl bir hasar olur kaynaklara bakılarak hesabı yapılabilir. Bir yerde bir deprem olmuşsa orada yine deprem olacak demektir, bu kesin. Ne zaman olacak onu bilmiyoruz sadece" değerlendirmesinde bulundu.


'İstanbul depremi bugün çok daha yakın'

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İstanbul depremi bugün çok daha yakın' - Son Dakika


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