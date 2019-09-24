Son Dakika Haberleri: İstanbul depremi nasıl bekliyor?
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İstanbul depremi nasıl bekliyor?

2 saat önce

Kartal’daki faciayla yeniden gündeme gelen olası bir İstanbul depremi için son 20 yıldır ne yapılıyor? Uzmanlar, Doğu Marmara Depremi’nin ertesinde atılan adımların gerisine düştüğümüz görüşünde

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İstanbul Kartal'da şubat ayında bir binanın çökmesiyle yaşanan facia ardından Silivri'de meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem muhtemel bir İstanbul depremine hazırlık tartışmalarını gündeme getiriyor.


Türkiye'de yapı, üretim ve denetim sisteminin öteden beri sorunlu olduğu malum. İstanbul'daki 1 milyon 650 bin binanın yüzde 60 ila 70'inin kaçak ve riskli olduğu, yani depreme karşı güvenli olmadığı ifade ediliyor.

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İstanbul, Silivri, Kartal, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 
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