İstanbul depremi nasıl bekliyor?

İstanbul Kartal'da şubat ayında bir binanın çökmesiyle yaşanan facia ardından Silivri'de meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem muhtemel bir İstanbul depremine hazırlık tartışmalarını gündeme getiriyor.



Türkiye'de yapı, üretim ve denetim sisteminin öteden beri sorunlu olduğu malum. İstanbul'daki 1 milyon 650 bin binanın yüzde 60 ila 70'inin kaçak ve riskli olduğu, yani depreme karşı güvenli olmadığı ifade ediliyor.