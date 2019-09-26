İstanbul depremi: Yapılaşma sorunu ve riskleri uzmanlar değerlendiriyor
34 dakika önce
Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul’da Perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.
Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul'da perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.
Uzmanlar İstanbul için yıkımın eşik değerinin 6.4 olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, "büyük Marmara depremine" kadar olan sarsıntılar, "uyarıcı deprem" olarak kabul ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:45
Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu