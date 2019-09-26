Son Dakika Haberleri: İstanbul depremi: Yapılaşma sorunu ve riskleri uzmanlar değerlendiriyor
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İstanbul depremi: Yapılaşma sorunu ve riskleri uzmanlar değerlendiriyor

34 dakika önce

Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul’da Perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.

İstanbul depremi: Yapılaşma sorunu ve riskleri uzmanlar değerlendiriyor, System.String[]

Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul'da perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.


Uzmanlar İstanbul için yıkımın eşik değerinin 6.4 olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, "büyük Marmara depremine" kadar olan sarsıntılar, "uyarıcı deprem" olarak kabul ediliyor.

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İstanbul, Silivri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:45 
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