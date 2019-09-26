İstanbul depremi: Yapılaşma sorunu ve riskleri uzmanlar değerlendiriyor

Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul'da perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.



Uzmanlar İstanbul için yıkımın eşik değerinin 6.4 olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, "büyük Marmara depremine" kadar olan sarsıntılar, "uyarıcı deprem" olarak kabul ediliyor.