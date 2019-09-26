Son Dakika Haberleri: İstanbul ? depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı
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İstanbul ? depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı

1 saat önce

İSTANBUL ? DEPREMİN ARDINDAN İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI(Havadan görüntüler 2 Kozyatağı)

İSTANBUL ? DEPREMİN ARDINDAN İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI(Havadan görüntüler 2 Kozyatağı)

İstanbul ? depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: DHA
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