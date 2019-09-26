İstanbul ? depremin ardından istanbul'da trafik yoğunlaştı
1 saat önce
İSTANBUL ? DEPREMİN ARDINDAN İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI(Havadan görüntüler 2 Kozyatağı)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL ? DEPREMİN ARDINDAN İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI(Havadan görüntüler 2 Kozyatağı)
İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti