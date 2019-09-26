İstanbul depremine ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla,

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan diğer açıklamada da Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı.

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." bilgisi verildi.

"Can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki deprem konusunda AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmadığını bildirdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.



Ekrem İmamoğlu, "Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil." ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı

Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.



Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.

Depremde İstanbul Havalimanı çalışanlarıyla yolcular da panik yaşadı.