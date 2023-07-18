İstanbul depremine karşı harekete geçilmeli - Son Dakika
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İstanbul depremine karşı harekete geçilmeli

18.07.2023 09:03

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarıldığı şu dönemde, İstanbul'da devam eden konut projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki, İstanbul'da olası bir depreme karşı önlem alınması gerektiğini, binaların yıkılması durumunda sokakların trafiğe kapanacağını ve kocaman bir hapishane oluşacağını ifade etti. Özhaseki, Meclis'te paylaşacağı projeleri ve İstanbul'u depreme hazırlama projesini İmamoğlu ile anlaştıklarını söyledi.

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılırken 11 ilde devam eden konut projelerine ilişkin son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki aktardı. Olası İstanbul depremine karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, "İstanbul'da her sokakta 2 bina yıkıldığında bütün sokaklar trafiğe kapanır. Kocaman hapishane olur. Bin bir türlü salgın hastalıkla karşılaşırsınız. Bir an önce yapmamız gerekiyor. Birkaç proje hazırladım, önümüzdeki dönemde Meclis'te paylaşacağım. Ekrem Bey geldi onunla da prensipte anlaştık." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL KOCAMAN BİR HAPİSHANE OLUR"

HaberTürk'e konuşan Bakan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "En büyük korkumu söyleyeyim. İlk bakanlık yaptığım dönemde durmadan İstanbul depremine kafayı takmıştım. Arkadaşlarımız 'İkide bir İstanbul depremi deyip durmasın' demişti. Gerçekten deprem olacaksa 7'nin üzerinde şiddetli bir deprem. İstanbul'da 1,5 milyon riskli, 600 bini ilk etapta yıkılacak gibi gözüküyor. 900 bini belki idare edebilir. Bunun manası şu; şunu diyemezsiniz; 600 bin de gitsin diyemezsiniz. Her sokakta 2 bina yıkıldığında bütün sokaklar trafiğe kapanır. 600 bin bina yıkılınca altyapı ölür, doğalgaz kesilir. Trafik olduğu gibi durur. Suyu kesmek zorundasınız, elektriği keserseniz, kanalizasyon akmaz. Kocaman hapishane olur. Binbir türlü salgın hastalıkla karşılaşırsanız. Bizim bir an önce yapmamız gerekiyor.

"DEPREM SAĞ PARTİ SOL PARTİ DİNLEMİYOR"

Birkaç proje hazırladım, önümüzdeki dönemde Meclis'te paylaşacağım. İstanbul'a gidip paydaşlarla paylaşacağım. Bu İstanbul'u depreme hazırlama projesi. Deprem sağ partili, sol partili dinlemiyor. Siyaset buralara girmemesi lazım. Ekrem Bey geldi, onunla da prensipte anlaştık. Sonra bunu topluma anlatacağız. İstanbul'da 150 bin Anadolu, 200 konut civarında İstanbul yakasında hazırladığımız rezerv alan var. Bir an önce konut üretimine başlayacağız."

YORUMLAR (1)
  • Gökhan pars: Galiba geliyor deprem ... Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Özhaseki, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

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