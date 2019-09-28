İstanbul depremle baş edebilir hale getirilmeli

İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Kıymaz, kentsel dönüşümle zayıf yapı stoğunun azaltılmasının önemine dikkat çekerek, depreme hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kıymaz, " Deprem çantası çok çok önemlidir. Göçük altında kalma durumunda sesinizi duyurmanız için düdük mutlaka çantada olmalıdır" dedi.





Türkiye'de sık sık deprem olmadığı için insanların daha hazırlıksız olduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Kıymaz, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik açıklamalar yaptı. Deprem anında insanların çok panik yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Kıymaz, "Japon toplumunun depremlere bu kadar hazırlıklı olmasının bir nedeni de sık aralıklarla deprem olmasıdır, uyanık vaziyetteler. Binalarda 20 yıl önceye göre önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda depreme dayanıklı olmayan bina, altyapı, köprü, hastane stoğunu azalttık ama yeterli bir noktada değiliz" diye konuştu.





DEPREME KARŞI ÇÖZÜM; KENTSEL DÖNÜŞÜM





Kentsel dönüşümle zayıf yapı stoğunu azaltmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kıymaz, "Kentsel dönüşümde belirli seviyede yol alındı ancak yapacak çok iş var. Çalışmaları derinleştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız. Kentsel dönüşüm depreme karşı önemli bir çözüm yöntemi. Politika yapıcıların öncelikle kentsel dönüşüme ihtiyacı olan ilçeleri belirleyip, eksiklere bakmaları lazım. Binaların dönüşümlerini daha hızlı bitirmek gerekiyor. Depremde hasar görecek bina sayısını 'sıfıra nasıl indiririz' mantığı ile yola çıkmalıyız. Temel amacımız mühendislik hizmeti almış yapı stoğunu artırmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.





BİNANIN RİSKLİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?





Deprem yönetmeliğini işaret eden Prof. Dr. Kıymaz, "Vatandaşların deprem yönetmeliğini doğru bir şekilde uygulayacak mühendislere danışarak ve belediyelerin ilgili birimlerine başvurarak oturdukları binaların riskli olup olmadığını kontrol ettirmelerini öneriyorum" dedi.





TARİHİ YAPILAR RİSK ALTINDA





İstanbul'da şiddetli bir deprem olma ihtimalinin Türkiye'nin diğer şehirlerine göre 5-10 kat daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Kıymaz, "Depremden sonra telafisi mümkün olmayan iki önemli nokta var. Biri can kaybı, diğeri ise tarihi yapılarımız. Önemli bir tarihi mirasımız var ve yapıların çoğu risk altında. Bu yapıların deprem performansını artırmaya yönelik çalışmalar var. İyi düşünmek lazım tarihi yapıları kaybedersek telafisi zor olur" diye konuştu.





DEPREM ANINDA NE YAPMALIYIZ?





Deprem sırasında panik yapmamak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kıymaz, "Emniyetli ve açık bir alana sığınmak gerekiyor. O sırada kesinlikle asansörleri kullanmamak lazım. Deprem çantası çok çok önemlidir. Çantanın içinde mutlaka düdük olması gerekiyor. Göçük altında kalma durumunda sesinizi duyurmanız için düdük önemli. Belki evde depreme yönelik tatbikat yapmak lazım. Çantanın içinde su, besin maddeleri, telefon, ilave şarj olmalıdır bunları aile bireylerinin evde oturup planlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. Kıymaz, "İBB Deprem ve Zemin Araştırmaları Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir çalışma var. Buna göre, 7.5 şiddetinde bir deprem olması durumunda 6 bin ile 10 bin arasında binanın ağır hasar göreceği bekleniyor. Buna tekabül 50 bin kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Bunları göz önünde bulundurarak en hızlı şekilde önlem almalıyız" dedi.