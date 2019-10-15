Son Dakika Haberleri: İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nden KTO Başkanı Gülsoy'a Ziyaret
Son Dakika Güncel İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nden KTO Başkanı Gülsoy'a Ziyaret

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nden KTO Başkanı Gülsoy'a Ziyaret

50 dakika önce

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci Başkan Yardımcısı Hatice Ayden ile birlikte Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nden KTO Başkanı Gülsoy'a Ziyaret, System.String[]

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci Başkan Yardımcısı Hatice Ayden ile birlikte Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.


İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci"Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy beyi makamında ziyaret ettik,ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. "dedi. - KAYSERİ

İstanbul, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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