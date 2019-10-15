İstanbul Develi ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nden KTO Başkanı Gülsoy'a Ziyaret
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İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci Başkan Yardımcısı Hatice Ayden ile birlikte Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci Başkan Yardımcısı Hatice Ayden ile birlikte Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.
İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci"Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy beyi makamında ziyaret ettik,ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. "dedi. - KAYSERİ
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