İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek - Son Dakika
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İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

21.07.2022 14:48
İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Sesimiz Anadolu" konseri verecek.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Sesimiz Anadolu" konseri verecek.

Solistler Yüksel Dilibal, Serhan Çekem Köse, Menşule Palalı, Nuran Duygulu, Duygu Koçak Sezer, Eda Beki ve İrem Sağer'in sahne alacağı konser, 26 Temmuz'da düzenlenecek.

Konserde, Kars'tan Yozgat'a, Azerbaycan ve Kafkaslar'dan Kırıkkale'ye uzanan geniş bir coğrafyadan eserler seslendirilecek.

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Kaynak: AA

Duygu Koçak, İstanbul, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek - Son Dakika
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