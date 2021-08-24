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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "FIDELIO" ile açıyor - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "FIDELIO" ile açıyor

24.08.2021 08:26
İstanbul Devlet Opera ve Balesi,

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, halen devam eden zorlu küresel salgın süreci ile birlikte, tekrar yeni sezonu açıyor olmanın heyecanını yaşıyor. Öte yandan İDOB için bu sezona damga vuracak bir diğer önemli gelişme AKM'nin açılışı olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, bu sezonun temasını "UMUT" olarak tanımladı. Suat Arıkan; "Her eserde karşımıza çıkan, kaybettiğimizde herşeyimizi yitirdiğimiz "umut"… aynı zamanda yuvaya dönüş umudumuzun da finali! Bu sezon AKM'de buluşuyoruz…" dedi.

İDOB; Opera - Bale - Modern Dans dallarında,yeni eserlerin de olduğu repertuarıile; AKM, Kadıköy Bld. Süreyya Opera Sahnesi, Beşiktaş Bld. Süleyman Seba Kültür Merkezi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Büyükyalı Fişekhane'desanatseverler ile buluşacak.

Sezon açılışı 1 Eylül 2021'de "FIDELIO" Operası ile gerçekleşiyor. Küresel salgın koşulları nedeniyle konser düzeninde seslendirilecek olan eser, Ludwig van Beethoven'ın bestelediği tek opera olma özelliğini taşıyor. Joseph von Sonnleithner tarafından yazılan eserin librettosu, daha sonra Stephan von Breuning ve Georg Friedrich Treitschke tarafından düzenlenmiş. İlk kez 1805 yılında Viyana'da sahnelennen Fidelio Operası'nda, Fransız Devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. 200 yıl önce olduğu gibi, her dönem geçerliliğini koruyan; umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramları, Fidelio Operası'nda işlenmektedir.

Eser, 18.yy'da İspanya'da bir hapisanede geçer. Siyasi rakibi olan, kötü adam Don Pizarro tarafından gizlice hapsedilen kocası Florestan'ı kurtarmak için, "Fidelio" takma adı ile, erkek gardiyan kılığına giren Leonore adlı bir kadın konu edilir.

Almanca seslendirilecek olan eserde Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede olacak. Konserin kurgusu ise Suat Arıkan'a ait.

Konserlerde dönüşümlü olarak; Don Fernando: Utku Bayburt/ Alper Göçeri, Don Pizarro: N. Işık Belen/ Umut Tingür, Florestan: Ali Murat Erengül/Yoel Keşap/ Hüseyin Likos, Fidelio (Leonore): Şebnem A.Kışlalı/ Mine Kurtoğlu/Ayşe Sezerman,Rocco: Göktuğ Alpaşar/ Kenan Dağaşan/ Zafer Erdaş, Marzelline: Dilruba Bilgi/ Hale Soner Kekeç, Jaquino: Ufuk Toker/ Onur Turan rol alacaklar.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, FIDELIO ile açıyor

İstanbul, Opera, Umut, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'FIDELIO' ile açıyor - Son Dakika


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