İspanya 'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen opera, bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen ile asker Don Jose'un hikayesini konu alıyor.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

Kaynak: AA

Prosper Merimee, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İDOB 'Carmen' operasını sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika

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