İDOB "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika
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İDOB "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu

02.10.2022 16:06
İDOB "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) "Carmen" operasını, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) "Carmen" operasını, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneledi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 15 yıl sonra yeniden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen operaya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Fransız besteci Georges Bizet'ye ait "Carmen"in librettosu Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alındı. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu operada orkestrayı Zdravko Lazarov yönetti.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.

Nesrin Gönüldağ'ın "Carmen" rolünü oynadığı operada, "Don Jose" rolünde Ali Murat Erengül, "Micaela" rolünde Ayten Telek, "Escamillo" rolünde Caner Akgün, "Zuniga" rolünde Mithat Karakelle, "Morales" rolünde Şahin Dedemen, "Frasquita" rolünde Sevim Ateş, "Mercedes" rolünde Ceren Şahin, "Le Dancaire" rolünde Alp Köksal ve "Le Remendado" rolünde Çağrı Köktekin sahneye çıktı.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen opera, bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen ile asker Don Jose'un hikayesini konu alıyor.

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Kaynak: AA

Prosper Merimee, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDOB 'Carmen' operasını sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İDOB "Carmen" operasını sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika
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