İDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarının sınavları eylülde yapılacak - Son Dakika
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İDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarının sınavları eylülde yapılacak

02.09.2022 14:58
İDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarının sınavları eylülde yapılacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kursları sınavına başvurular alınmaya başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kursları sınavına başvurular alınmaya başladı.

İDOB sanatçıları tarafından ücretsiz verilecek eğitimlerle çocukların opera ve bale sanatını tanımaları ve sevmeleri, meslek olarak seçmeleri veya iyi birer sanat izleyicisi olmaları hedefleniyor.

Kursiyerlerin, opera ve bale temsillerinde sahneye çıkma imkanı bulduğu Çocuk Korosu sınavları 17-18 Eylül'de, Çocuk Balesi sınavları ise 24-25 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Detaylı bilgiye www.operabale.gov.tr adresinde yer alan "Duyurular" bölümünden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarının sınavları eylülde yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarının sınavları eylülde yapılacak - Son Dakika
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