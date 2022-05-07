İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı - Son Dakika
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı

07.05.2022 09:47

20. yüzyılın en önemli sopranolarından birisi olarak gösterilen Leyla Gencer, vefatının 14. yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde düzenlenen konserle anıldı.

20. yüzyılın en önemli sopranolarından birisi olarak gösterilen Leyla Gencer, vefatının 14. yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde düzenlenen konserle anıldı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB'un müdürü ve sanat yönetmeni Suat Arıkan, "Leyla Gencer'e hayranlığımız, saygınlığımız ve vefa borcumuz, hepsi birleşince, ölüm yıl dönümlerinde, orkestralı ya da orkestrasız konserler yaparak onu anmak istiyoruz." dedi.

Arıkan, konserde İDOB'un güzide şarkıcılarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Leyla Gencer'in repertuvarından olmak koşulu ilkesiyle program yaptık. Baritonumuz, baslarımız, sopranolarımız, mezo sopranolarımız var. Her sesten ikişer örnekle Leyla hanıma layık her yıl bir program yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan sanatçıyı anma konserinde, Giuseppe Verdi'nin "Macbeth", "La Forza del Destino" ve "Don Carlo", Amilcare Ponchielli'nin "La Gioconda", Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" ve "Tosca", Francesco Cilea'nın "Adriana Lecouvreur" ve Umberto Giordano'nun "Andrea Chenier" operalarından aryalar seslendirildi.

Barkovizyon gösterisi ile Gencer'in hayatından kesitlerin sunulduğu konserde, Hüseyin Likos ile Fügen Yiğitgil piyanosuyla; solist olarak sahne alan Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney ve Bülent Külekçi'ye eşlik etti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında andı - Son Dakika


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