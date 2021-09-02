İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonunu "Fidelio" operasıyla açtı - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) yeni sezonuna "Fidelio" operası ile Kadıköy Süreyya Operası'nda "merhaba" dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eseri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da izledi.

Açılışta konuşan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, şunları kaydetti:

"Siz sanatseverleri alkışlamak istiyorum. Çünkü, aşı-test gibi zorunlulukların olduğu içinde bulunduğumuz küresel salgın durumunda bile kararlılıkla sanata olan ihtiyacınızı göstererek, bu akşam bizi yalnız bırakmadınız. Siz de kurum olarak İDOB'u alkışladınız. Çünkü bu salgın döneminde hiç durmadık. Evlerden konserler, seyircisiz televizyon konserleri, festivaller… Gereken tedbirleri aldıktan sonra işimize yine kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Çünkü 'umudumuz var' dedik ve bu sezon temamız 'umut' oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için hissettiğimiz umut da hala taptaze. Bu sezon tekrar kaldığımız yerden 2008'e geri dönüp, hem AKM'de hem de Kadıköy Süreyya'da sanatımıza devam edeceğiz. Bu sezon yaklaşık 200 kere 'perde' diyeceğiz. Operalar, baleler, konserler, modern dans, çocuk oyunlarıyla, AKM ile seyirci kapasitemizi kat kat arttırabileceğimiz için de çok mutluyum."

Küresel salgın koşulları nedeniyle, orkestra çukurunun kullanılamadığı programda, orkestra sahne üstünde yerini aldı.

"Fidelio", Ludwig van Beethoven'ın bestelediği tek opera olma özelliğini taşıyor. Joseph von Sonnleithner tarafından yazılan eserin librettosu, daha sonra Stephan von Breuning ve Georg Friedrich Treitschke tarafından düzenlendi.

Fransız devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenilen opera, ilk kez 1805 yılında Viyana'da sahnelendi. Eserde aynı zamanda umut, sadakat, adalet ve özgürlük kavramları işleniyor.

Fidelio Operası, 18. yüzyılda İspanya'da bir hapishanede geçiyor. Siyasi rakibi olan, kötü adam Don Pizarro tarafından gizlice hapsedilen kocası Florestan'ı kurtarmak için, "Fidelio" takma adı ile, erkek gardiyan kılığına giren Leonore adlı bir kadın konu ediliyor.

Almanca seslendirilen eserde orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede yer aldı.

Sahne ve kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz'ın, ışık tasarımını ise Taner Aydın'ın hazırladığı eserin kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştirildi.

Temsillerde dönüşümlü olarak, Don Fernando: Utku Bayburt/ Alper Göçeri, Don Pizarro: N. Işık Belen/ Umut Tingür, Florestan: Yoel Keşap/ Hüseyin Likos, Fidelio (Leonore): Şebnem Ağrıdağ Kışlalı/ Mine Kurtoğlu/ Ayşe Sezerman, Rocco: Göktuğ Alpaşar, Marzelline: Dilruba Bilgi/ Hale Soner Kekeç, Jaquino: Ufuk Toker/ Onur Turan rol alıyorlar.

Fidelio Operası, 3- 4 Eylül tarihlerinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.