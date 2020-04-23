İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan'ı evden icra ettikleri İstiklal Marşı ile kutladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) üyeleri, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinden icra ettikleri İstiklal Marşı ile kutladı.

İDSO sanatçıları, evlerinden online bağlanarak, enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Hazırlanan klip, İDSO'nun sosyal medya hesabında da yayınlandı. Klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Orkestra Müdürü Bülent Evcil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sanatsever dinleyiciler ve Türk milletinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına adadığı bu anlamlı bayramını kutladı.

Evcil, "Ulusal egemenliğimizin ilan edildiği 23 Nisan 1920'den günümüze 100 yıl geçti. Bu anlamlı günde sizlere İDSO olarak mutluluklar, sağlıklar diliyoruz. Tekrar bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.