Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşının Kabulü haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Konseri düzenlendi. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın ilimizde ilk kez sahne aldığı konser SDKM'de gerçekleştirildi. Hasan Uçarsu'nun " Çanakkale Şehitleri'ne 'Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana" gibi eserlerin icra edildiği konser sonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.

SALON DOLDU TAŞTI

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından İstiklal Marşının çalınmasıyla başlayan konsere, AK Parti Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Emre Tok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer katıldı. Konser sonunda Milletvekili Emine Zeybek tarafından koro şefi Massımılıano Caldı'ye çiçek takdim etti. SDKM büyük salonda yer bulamayan sanatseverler fuaye alanına kurulan barkovizyondan konseri izledi.

ÇANAKKALE ZAFERİ VE İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ HAFTASI KAPSAMINDA

Şefliğini Massımılıano Caldı'nın yaptığı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, viyolensel Poyraz Baltacıgil solistlik yaptı.Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşının Kabulü Haftası kapsamında sahne alan orkestra üyesi Hasan Uçarsu tarafından, Çanakkale Şehitleri'ne 'Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana' isimli eser ve İstiklal Marşımızın Kabulü haftası olması münasebetiyle İstiklal Marşımız çalındı.Çanakkale Şehitlerimiz Anısına gerçekleştirilen konserde şehitler anılırken Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü kutlandı.Bu anlamlı konserde sanatseverler senfoni orkestrası tarafından icra edilen eserleri keyifle dinledi.

60 KİŞİLİK DEV EKİP

Keman, viyolonsel, viyola, kontrbas, klarnet, trombon, flüt, fagot, obua, vurmalı sazlar gibi enstrümanların yer aldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 60 kişilik dev bir ekiple SDKM'de sahne aldı. Orkestra üyesi Hasan Uçarsu tarafından, Çanakkale Şehitleri'ne 'Yine Bir Şey Yapabildim Diyemem Hatırana' isimli eser Çanakkale Savaşlarında vatanları uğruna şehit düsenler için 2015 yılında Çanakkale Savaşlarının yüzüncü yıldönümü anısına bestelendi. Müzik, Çanakkale türküsünün başındaki "Çanakkale" sözcüğünün ilk dört sesinden oluşan motif ile başlayarak Müzik boyunca acılı, şiddetli, hüzünlü, hırçın, şefkatli olmak üzere farklı karakter ve tonlamalar içeriyor.