İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, AKM giriş açık sahnede düzenlenecek konsere İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu ile MFÖ katılacak.

Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek - Son Dakika

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