İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek - Son Dakika
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İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek

28.08.2022 21:06
İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Ağustos'ta özel bir program ve repertuarla konser düzenleyecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Ağustos'ta özel bir program ve repertuarla konser düzenleyecek.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, AKM giriş açık sahnede düzenlenecek konsere İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu ile MFÖ katılacak.

Eserlerin şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde seslendirileceği, anlatıcılığını Volkan Severcan'ın yapacağı ücretsiz konser programı saat 21.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İDSO, İDOB ve MFÖ, 30 Ağustos'ta AKM'de konser verecek - Son Dakika
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