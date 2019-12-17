İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu,

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Karslıoğlu, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Kızın yüzündeki o çok güzel ifade nedeniyle bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Karslıoğlu, "yaşam" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun su kuyusuna düşen ve itfaiye tarafından kurtarılan "Kirpi yavrusu" fotoğrafına oy vererek, "Ben bunu sadece bir hayvan olarak görmüyorum. Avuç içindeki bir bebek o. Bir de ben kirpileri çok severim. Bizim evin bahçesinde de var kirpiler. Bu nedenle onu seçtim." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan ve dünya şampiyonluğu bulunan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun yer aldığı "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçen Karslıoğlu, "İnsan azminin en önemli kanıtlarından biri bu fotoğraf. Kolu olmayan bir insanın yüzmesi inanılmaz bir azim. Ayrıca fotoğraf da çok güzel. Bu bir insanın azmi ve isteğinin neler yaptırabildiğini göstermesi açısından çok önemli." diye konuştu.

Mustafa Fehmi Kubilay, Devlet Tiyatroları, Behçet Alkan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç yıldır evden çıkamayan 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı Zalim İstanbul dizisinin yeni yönetmeni Gökçen Usta oldu

Son Dakika Haberleri
17:30 Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
17:30 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:30 AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:26 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:25 ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]