İSTANBUL,(DHA) -LONGOZ ORMANLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ... YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, KÖPRÜLER VE İSKELE... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL,(DHA) -LONGOZ ORMANLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ... YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, KÖPRÜLER VE İSKELE... - Son Dakika

İSTANBUL,(DHA) -LONGOZ ORMANLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ... YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, KÖPRÜLER VE İSKELE...

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 39. Milli Parkı olan ve sahip olduğu meşe ve kayın ağacı bakımından Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ormanı olarak kabul edilen İğneada Longoz Ormanları'nda çevre düzenlemesi yapacak.

İSTANBUL,(DHA) -LONGOZ ORMANLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ... YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, KÖPRÜLER VE İSKELE..., System.String[]
TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 39. Milli Parkı olan ve sahip olduğu meşe ve kayın ağacı bakımından Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ormanı olarak kabul edilen İğneada Longoz Ormanları'nda çevre düzenlemesi yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Yürüyüş Parkuru, Köprü, Peyzaj Donatıları, Çevre Düzenlemesi ve Hamam Gölü İskele Yapımı için ihale açtı. Çevrecilerin, doğa yürüyüşçülerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği İğneada Longoz Ormanlarında yapılacak yeni düzenlemenin ihalesi bugün yapılıyor. İhale kapsamında 3 kütük köprü, 8 metrelik 3 ahşap, 12 metrelik bir ahşap köprü, bilgi ve yön tabelaları, bir ahşap iskele, ahşap tak, bir otopark ve yol düzenlemesi yapılacak. Şartnameye göre ihale kapsamındaki işler 6 ayda tamamlanacak.

İhalenin teknik şartnamesinde söz konusu işin tanımı şöyle yapıldı;

"İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Yürüyüş Parkuru, Köprü, Peyzaj Donatıları ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi'nin yaptırılması, projelerinde ve belirtilen özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

HAMAM GÖLÜ'NE DUBALI İSKELE

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı içerisinde yer alan Hamam Gölü kenarına ahşap güverte kaplamalı dubalı iskele yapılacak. İskele, geometrik şekillerde; dere kenarında yer alacak yaklaşık 2 metre uzunluğunda sabit kısım, hareketliği sağlayacak yaklaşık 3,2 metre orta kısım ve devamında özel dubalı yüzer kısım olmak üzere 3 kısımdan oluşacak. İskelenin genişliği; en dar olan yerde yaklaşık 164 santimetre olacak. Yüzer platform ana parça duba modülleri birleştirilerek gerektiğinde yürüme yolu olarak kullanılabilecek. Yapılacak iskeleye özel bir önem veren idare, şartnameyi özetle şöyle düzenledi:

"Kullanılacak tüm Hamam Gölü İskele malzemesi en iyi kalite, standartlara ve teknik şartnameye uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. Sistem için 2 yıl boyunca garanti verilecektir. İdarenin kabul edeceği bir laboratuardan İdare'nin talep etmesi halinde malzeme dayanım testleri yapılarak bulunan sonuçlar idareye teslim edilecektir.ö

İNEADA ZAMANLA İĞNEADA OLDU

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında yer alan İğneada, İstanbul il sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede. İğneada'yı feth eden komutanın adı İne Bey olduğu için, bölge İneada olarak anılmaya başlandı. Zamanla isim İğneada'ya  dönüştü. Bir başka görüşe göre de, İğneada, burnu iğne şeklinde olduğu için bu adı aldığı şeklinde.

Önceleri "Tabiatı Koruma Alanıö, "Doğal Sitö, "Yaban Hayatı Koruma Sahasıö gibi statülere sahip olan İğneada Longoz ormanları, daha geniş bir alanda milli park şemsiyesi altında birleştirilmesiyle Türkiye'nin 39. Milli Parkı olarak ilan edildi. Milli Park alanı, Demirköy'e 25 kilometre uzaklıkta ve İğneada beldesi sınırları içerisinde bulunuyor. Yıldız (Istranca) Dağları'ndan Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucu Milli Park'taki longoz ormanları oluştu. Park içerisinde değişik büyüklükte lagün gölleri ve orman iç gölleri bulunuyor. Erikli Gölü, Mert Gölü, Saka Gölü, Hamam Gölü ve Pedina Gölü.

- İstanbul
İğneada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:01 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Beşiktaş'ta Loris Karius defteri kapandı! Beşiktaş'ta Loris Karius defteri kapandı!         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 21:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL,(DHA) -LONGOZ ORMANLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ... YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, KÖPRÜLER VE İSKELE... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]