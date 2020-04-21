İSTANBUL,(DHA) -LONGOZ ORMANLARINA ÇEVRE DÜZENLEMESİ... YÜRÜYÜŞ PARKURLARI, KÖPRÜLER VE İSKELE... - Son Dakika

HAMAM GÖLÜ'NE DUBALI İSKELEİğneada Longoz Ormanları Milli Parkı içerisinde yer alan Hamam Gölü kenarına ahşap güverte kaplamalı dubalı iskele yapılacak. İskele, geometrik şekillerde; dere kenarında yer alacak yaklaşık 2 metre uzunluğunda sabit kısım, hareketliği sağlayacak yaklaşık 3,2 metre orta kısım ve devamında özel dubalı yüzer kısım olmak üzere 3 kısımdan oluşacak. İskelenin genişliği; en dar olan yerde yaklaşık 164 santimetre olacak. Yüzer platform ana parça duba modülleri birleştirilerek gerektiğinde yürüme yolu olarak kullanılabilecek. Yapılacak iskeleye özel bir önem veren idare, şartnameyi özetle şöyle düzenledi: "Kullanılacak tüm Hamam Gölü İskele malzemesi en iyi kalite, standartlara ve teknik şartnameye uygun olacaktır. Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojisine göre üretilmiş malzemeler olacak kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim edilecektir. Sistem için 2 yıl boyunca garanti verilecektir. İdarenin kabul edeceği bir laboratuardan İdare'nin talep etmesi halinde malzeme dayanım testleri yapılarak bulunan sonuçlar idareye teslim edilecektir.öİNEADA ZAMANLA İĞNEADA OLDUKırklareli'nin Karadeniz kıyısında yer alan İğneada, İstanbul il sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede. İğneada'yı feth eden komutanın adı İne Bey olduğu için, bölge İneada olarak anılmaya başlandı. Zamanla isim İğneada'ya dönüştü. Bir başka görüşe göre de, İğneada, burnu iğne şeklinde olduğu için bu adı aldığı şeklinde.
Önceleri "Tabiatı Koruma Alanıö, "Doğal Sitö, "Yaban Hayatı Koruma Sahasıö gibi statülere sahip olan İğneada Longoz ormanları, daha geniş bir alanda milli park şemsiyesi altında birleştirilmesiyle Türkiye'nin 39. Milli Parkı olarak ilan edildi. Milli Park alanı, Demirköy'e 25 kilometre uzaklıkta ve İğneada beldesi sınırları içerisinde bulunuyor. Yıldız (Istranca) Dağları'ndan Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucu Milli Park'taki longoz ormanları oluştu. Park içerisinde değişik büyüklükte lagün gölleri ve orman iç gölleri bulunuyor. Erikli Gölü, Mert Gölü, Saka Gölü, Hamam Gölü ve Pedina Gölü.- İstanbul