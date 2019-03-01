Son Dakika Haberleri: İstanbul- Dhkp-C'li Teröristler Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul- Dhkp-C'li Teröristler Adliyeye Sevk Edildi

5 dakika önce

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul- Dhkp-C'li Teröristler Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

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