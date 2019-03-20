İstanbul- Dhkpc'nin Avukatlık Yapılanması Davasında Karar Çıktı

Haber Serpil KIRKESER İSTANBUL DHATerör örgütü DHKPC'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 avukat hakkında açılan dava karara bağlandı.

Haber Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA



Terör örgütü DHKPC'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 20 avukat hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti



tutuklu sanık Selçuk Kozağaçlı'yı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, 17 sanığı ise 3 yıl 1 aydan ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Firari olan ve savunması alınamayan 2 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.



2 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti tarafından, Oya Aslan ve Günay Dağ'ın sanıkların savunmalarının alınmamış olması ve haklarına yakalama infazlarının beklenmesi dikkate alarak dosyalarının ayrılmasına karar verildi.



KOZAĞAÇLI 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme heyeti sanıklardan Selçuk Kozağaçlı'nın üzerine atılı bulunan DHKP-C terör örgütüne üye olma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Kozağaçlı'nın duruşmadaki tutum ve davranışları, mahkeme heyetine karşı tutumları, duruşma huzur ve disiplinine karşı uyması konusunda uyarılması, pişmanlık duymamış olması dikkate alınarak cezada iyi hal indirimi yapmadı.



MAHKEME KARARINDA ŞUNLARI BELİRTTİ



Mahkeme kararında sanık Kozağaçlı'nın örgüt içerisinde kod isim kullanıyor olması, örgütün Yurt Dışı Merkez Komitesi ile şifreli yazışma yapma yetkisine sahip olmaları, örgütsel yazışmalarının bulunmaları, örgütün karar mercilerinin emir ve talimatlarının bu yazışmalar ile örgüt elemanlarına aktarılması, sanığın örgüte bağlılık derecesi, mesleği ve konumu itibariyle örgüte sağladığı fayda sanığın örgüt adına yapılan organizasyon ve seminerleri organize etmesi, kastının yoğunluğu, suçun işleniş şekli, meydana gelebilecek tehlikenin boyutu bir bütün olarak değerlendirilerek karar verildiği belirtti. Mahkeme heyeti sanık Kozağaçlı'nın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.



DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARI VERİLDİ



Diğer 17 sanık avukat da DHKP-C terör örgütüne üye olma ve DHKP-C terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme gibi suçlardan 3 yıl 1 aydan ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

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