Son Dakika Haberleri: İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Türksat Tanıtım" kanalından yayınlanacak
Son Dakika Ekonomi İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi 'Türksat Tanıtım' kanalından yayınlanacak - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Türksat Tanıtım" kanalından yayınlanacak

6 saat önce

İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Digital Impact", 28-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi

İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Digital Impact", 28-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, fuar ve zirve "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi'nde dijital dönüşümün sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye olan etkisi sektör profesyonelleri tarafından yapılacak sunumlar ve konuşmalarla değerlendirilecek.

Dijital Dönüşüm, İstanbul, Dönüşüm, Türksat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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