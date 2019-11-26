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İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Türksat Tanıtım" kanalından yayınlanacak
6 saat önce
İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Digital Impact", 28-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:54 Kaynak: AA
İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi "Digital Impact", 28-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, fuar ve zirve "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.
İstanbul Dijital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi'nde dijital dönüşümün sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye olan etkisi sektör profesyonelleri tarafından yapılacak sunumlar ve konuşmalarla değerlendirilecek.
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