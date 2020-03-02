İstanbul-dijital hemşireliğin sağlıkta mesafeleri kaldırması hedefleniyor - Son Dakika

Dijital hemşireliğin sağlıkta mesafeleri kaldırması hedefleniyor

İSTANBUL, (DHA)- Dijital Hemşirelik Sempozyumu'nda konuşan İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, teknolojideki bu gelişme sayesinde hastanın tansiyonu, kalp atışları ve nefes durumunun uzaktan takip edilebileceğini belirtti.

İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Hemşirelik Sempozyumu, dijital hemşirelik tanımını dünyaya kazandıran Brighton Üniversitesi öğretim üyesi Theofanis Fotis'i ağırladı. İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Engin Ulukaya, çok sayıda akademisyen ve hemşirenin katıldığı sempozyumda verinin önemi konuşuldu.

'İŞİN ÖZÜ VERİ VE VERİ KALİTESİ'

Dijitalinin özünün veri olduğunu ifade eden Dr. Muharrem Usta, 'Veriyi bilmeyen, değerinden anlamayan, insan eliyle biriktirilecek bir hidrokarbon yatağı olduğunu bilmeyen bir ülke veya hastane başarılı olamayacaktır. İşin özü veri ve veri kalitesidir. Çok büyük veri olması bir işe yaramıyor. Burada önemli olan kaliteli, kullanılabilir, tasnif edilmiş ve gerekli olan veriden büyük miktarda varsa o zaman dijitali ve yapay zekayı konuşmaya başlıyorsunuz. Hastanelerdeki hastalardan veriler bir yazılım üzerinden geliyorsa hemşirelerin o verileri yük olarak görmemesi lazım. Onlar ne kadar iyi birikir ve raflarda detay ne kadar çok olursa Türkiye dünyaya sağlık üzerinden yapay zeka algoritmalarıyla sağlığa yön verebilir' dedi.

'TANSİYONUNUZ UZAKTAN TAKİP EDİLECEK'

Giyilebilir verilerin öneminden bahseden Dr. Usta, 'Tansiyonunuz, kalp atışlarınız, nefes alıp vermeniz uzaktan tespit edilebilecek. Bu alanlarda gelişme söz konusu. Hemşirelere aslında tüm insanlığa nesnelerin internetini anlatmamız gerekiyor. Verilerin önemli bir kısmı hastane ve hastalardan diğerleri giyilebilir ya da uzaktan gelen verilerden oluşur. Bunlar iyi tasnif edilebilirse bu alanda konuşabilir duruma geleceğiz. Sadece ihtiyacınız olan şey bilgisayar ve içindeki yazılım. Hemşirenin elinde bilgisayarı varsa ve arkasında çalışan bir yazılımı bulunuyorsa o yazılım verileri toplamaya müsait bir sistemse her şeyi yapabilir. Bu noktada hiçbir ülkeden geri kalma şansı yok' diye konuştu.

HASTA EVDEN BİZZAT KENDİNİ TAKİP EDECEK

İstinye Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Engin Ulukaya, dijital hemşireliğin hasta ve sağlık çalışanı açısından faydaları şu sözlerle anlattı:

'Türkiye'de ilk kez ulusal düzeyde bir dijital hemşirelik kongresi düzenledik. Dijital hemşireliğin dünyadaki isim babası olan Brighton Üniversitesi öğretim üyesi Theofanis Fotis burada konuşma yapıyor. Türkiye olarak bu dönüşüme hazırlıklı olmak durumundayız. Ülkemizi buna hazırlamak üzere böyle bir görev aldık. Çok değişik üniversitelerden konuşmacılarımız var. Dijital hemşirelik dediğimiz zaman büyük veriden bahsediyoruz. Dijital hemşirelik sayesinde hasta bakım ve teşhis süreleri kısalacak, izlemler kolaylaşacak. Hasta kendi kendini takip edecek. Hasta evden bizzat kendini takip edecek. Hatta kendine tanı koyacak. Böyle bir dünya geliyor. Hasta tedavi sürecinde paydaş olacak. Doktor ve hemşirenin yanında hastanın kendi kararları önemli olacak. Hemşire ekranın bir tarafındayken hasta dünyanın öbür ucunda olabilecek.'