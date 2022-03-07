İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

07.03.2022 11:52

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çaldıkları direksiyonla kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin ellerinde çaldıkları direksiyonla kaçan şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis önceki gün yaptığı operasyonda Erdem İ.(35) ile Kemal G.(23)'üyü gözaltına aldı. Şüphelilerden Erdem İ.'nin daha önceden benzer suçlardan 21 kez, Kemal G.'nin ise 10 kez gözaltına alındıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada şüphelilerin Ataşehir ve Ümraniye'de 5 lüks otomobilin direksiyonunu çaldığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ
İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ
İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

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Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DİREKSİYON HIRSIZLARINI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika


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