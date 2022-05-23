İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: "Fail bir an önce bulunmalı" - Son Dakika
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İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: "Fail bir an önce bulunmalı"

23.05.2022 12:18

İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: "Fail bir an önce bulunmalı" Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan kliniğinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran için İstanbul Diş Hekimleri Odası Biran'ın kliniğinin önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: "Fail bir an önce bulunmalı"

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan kliniğinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran için İstanbul Diş Hekimleri Odası Biran'ın kliniğinin önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Fail biran önce bulunmalı, gereken ceza verilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy'de bulunan kliniğinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran için İstanbul Diş Hekimleri Odası Biran'ın kliniğinin önünde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamaya, Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanları basın açıklamasına katıldı. Yapılan açıklamada, "Kadınlar ölmek istemiyor. Dişi Hekimi Şeyma Biran için etkin soruşturma yapılmasını isteriz. Fail biran önce bulunmalı, gereken ceza verilmelidir. Şeyma Biran meslektaşımızın ailesine baş sağlığı diliyoruz. Üzüntümüz acımız büyük. Gerekenin yapılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: Fail bir an önce bulunmalı
İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: Fail bir an önce bulunmalı
İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: Fail bir an önce bulunmalı
İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: Fail bir an önce bulunmalı
İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: Fail bir an önce bulunmalı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan öldürülen hekim için açıklama: 'Fail bir an önce bulunmalı' - Son Dakika


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