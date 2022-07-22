Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde imzalandı - Son Dakika

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