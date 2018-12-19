Son Dakika Haberleri: İstanbul Diye Cankurtaran Tüneli Girişinde Bırakıp Kaçtılar

İstanbul Diye Cankurtaran Tüneli Girişinde Bırakıp Kaçtılar

3 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 39 kaçak mülteci 'Burası İstanbul' denilerek Cankurtaran Tüneli girişinde terk edildi.

İstanbul Diye Cankurtaran Tüneli Girişinde Bırakıp Kaçtılar, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 39 kaçak mülteci 'Burası İstanbul' denilerek Cankurtaran Tüneli girişinde terk edildi.

Alınan bilgiye göre, Borçka- Hopa karayolu Cankurtaran Tüneli girişinde kaçak mülteciler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı. Yapılan araştırmada yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen ve insan kaçakçıları tarafından getirildikleri araçtan indirilerek 'Burası İstanbul' denilen 39 kaçak mülteci yakalandı. Cankurtaran Tüneli girişinde bulunan 21'i Afganistan, 17'si Pakistan ve 1'i İran uyruklu 39 kişi daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

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