İstanbul Diye Cankurtaran Tüneli Girişinde Bırakıp Kaçtılar
3 saat önce
Artvin'in Borçka ilçesinde, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 39 kaçak mülteci 'Burası İstanbul' denilerek Cankurtaran Tüneli girişinde terk edildi.
Artvin
'in Borçka
ilçesinde, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 39 kaçak mülteci 'Burası İstanbul
' denilerek Cankurtaran
Tüneli girişinde terk edildi.
Alınan bilgiye göre, Borçka- Hopa
karayolu Cankurtaran Tüneli girişinde kaçak mülteciler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı. Yapılan araştırmada yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen ve insan kaçakçıları tarafından getirildikleri araçtan indirilerek 'Burası İstanbul' denilen 39 kaçak mülteci yakalandı. Cankurtaran Tüneli girişinde bulunan 21'i Afganistan
, 17'si Pakistan
ve 1'i İran
uyruklu 39 kişi daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: İHA
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