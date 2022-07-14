İSTANBUL-DOLAR, EURO'YU GEÇTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-DOLAR, EURO'YU GEÇTİ

14.07.2022 19:15

DÖVİZ piyasaları kapanışa saatler kala Amerikan Doları artış göstererek Euro'yu geçti.

DÖVİZ piyasaları kapanışa saatler kala Amerikan Doları artış göstererek Euro'yu geçti.

Amerikan Doları, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından değer kazanarak Euro'yu geçti. Doların yükselişi tarihi Kapalıçarşı'daki döviz tabelalarına da yansıdı. Bu artışa göre 17.30'da Amerikan Doları'nın alış değeri 17,620 olurken satış değeri 17,660 oldu. Euro'nun alış değeri 17,550 olurken satış değeri ise 17,600 oldu. Bu artışın ardından bazı vatandaşların döviz bürolarında kuyruk olduğu görüldü. Kapalıçarşı'ya alışveriş içi gelen Mustafa İlhan doların yükselişi ile ilgili "Benim izlenimim Avrupa Birliği'nin Rusya Ukrayna savaşında bir bütün olmayışından dolayı Euro düştü." diye konuştu.

YORUMLAR
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Euro ile Dolar Başa Baş Seviyesine Geldi: Dolar 17,39 Tl, Euro 17,41 TL'den İşlem Görüyor Euro ile Dolar Başa Baş Seviyesine Geldi: Dolar 17,39 Tl, Euro 17,41 TL'den İşlem Görüyor 20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi 20 yıl sonra bir ilk: Dolar ile euro eşitlendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DOLAR, EURO'YU GEÇTİ - Son Dakika

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