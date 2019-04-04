İstanbul- Dolmabahçe'de Patenli Gençlerin Tehlikeli Oyunu
1 saat önce
Beşiktaş'ta bir grup patenli gencin, tutunmak istediği otomobilin sürücüsü direksiyonu gençlerin üstüne kırdı.
Beşiktaş
'ta bir grup patenli gencin, tutunmak istediği otomobilin sürücüsü direksiyonu gençlerin üstüne kırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler daha sonra bir cipe tutunup yolculuk yaparak tehlikeli oyunlarına devam ettiler.
Beşiktaş Dolmabahçe
'de Vodafone Park
'ın yanından geçen Kadırgalar caddesinin köşesinde bekleyip gelen araçlara tutunup yolculuk eden genç patenciler hem kendileri hem de sürücüler için tehlikeye yol açtı. Patenciler önce caddenin köşesinde motosiklete tutunmak istedi. Motosiklet
sürücüsü durmayıp gençlerin tehlikeli isteğini karşılıksız bıraktı.
KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİLER
Daha sonra yoldan geçen bir otomobile tutunan gençler, otomobil sürücüsünün direksiyonu patencilerin üzerine kırmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler atlattıkları olaydan ders almadı. Bir genç yine aynı noktadan geçen bir taksiye tutunarak pateniyle ilerledi. Altı genç durdurdukları bir cipe tutundu. Cip sürücüsü de patencilerin bu tehlikeli yolculuğuna ortak oldu. Yaklaşık 50 kilometre hızla giden cipe tutunarak ilerleyen geçler yol ortasında tek tek aracı bırakarak ilerledi. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri büyük tehlikeye atan patenciler bu oyunlarının ardından ters yönde ilerleyerek gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:29 Kaynak: DHA
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