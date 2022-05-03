İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

03.05.2022 16:15

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler metrelerce kuyruk oluşturdu. Yağmur altında bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayını ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler içeri girebilmek için yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi. Çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk Dolmabahçe Caddesi'ne kadar uzadı.

İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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