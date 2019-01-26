İstanbul- Dolmabahçe Sarayı'nın Duvarından Dökülen Taşlar Tehlike Saçıyor
50 dakika önce
Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen taşlar dökülmeye başladı.
Dolmabahçe Sarayı
'nın duvarının üst kısmını çevreleyen taşlar dökülmeye başladı. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için ise tehlike oluşturuyor. İstanbul
'un en görkemli yapılarından biri olan Beşiktaş
Dolmabahçe Caddesi'ndeki Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarında dökülme meydana geldi. 163 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen bölümlerden bazıları düştü. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için tehlike oluşturmaya başladı.Düşen taşların kaldırımda yürüyen insanlar için tehlike oluşturduğunu belirten Şahin Karakaya
, Burası insanlar için riskli, yürüyen çok fazla insan var. Ben önlem alınması taraftarıyım dedi. Yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Mimar Hatice
Köseler, Bu yolu sık sık kullanıyorum. Dökülen yerler var. Onlar ciddi anlamda insanlar için sıkıntı çıkarabilir diye konuştu
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:33 Kaynak: DHA
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