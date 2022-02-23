Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika
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Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

23.02.2022 09:16

Tuzla'da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla'da bir mukavva fabrikasında yangın çıktı. Alevler, yat atölyesi ile iki depoya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Mustafa Ayabakan - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi
Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

YORUMLAR
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İtfaiye, Fabrika, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika


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