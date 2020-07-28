İSTANBUL-DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MAGANDALAR YAKALANDI - Son Dakika

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da düğün konvoyundaki biri kamyonet iki aracın yaptığı hareketler akılalmaz görüntüler oluşturdu. Trafikte tehlikeli hareket yapan 3 şüpheli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirnekapı istikametinde dün öğlen saatlerinde düğün konvoyundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çizerek dakikalarca ilerledi. Bütün şeritleri kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu. Düğün konvoyundaki diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çıkarak o anları görüntülemeye çalıştı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında ise korku dolu anlar yaşandı. Zikzak çizen araçların yanından geçemeyen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri trafiği tehlikeye düşüren 34 UV 7955 plakalı araç sürücüsü A.D, 34 CGC 641 plakalı araç sürücüsü G.A, 34 CMA 273 plakalı araç sürücüsü C.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Sürücüler A.D ve G.A'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden ayrı ayrı olmak üzere 1228 TL para cezası, Sürücü C A'ya ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/a (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesinden 132 TL toplamda 2588 TL para cezası kesildi.Sürücüler A.D ve G.A'nın sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden (Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik) sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı.

Ayrıca sürücülerden A.D ve G.A. TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.