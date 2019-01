İstanbul, Dünyadaki Birçok Şehirden Daha Güvenli"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'un bugün dünyada çok güvenli olarak bilinen birçok şehirden daha güvenli hale geldiğini belirterek, "Açık kaynak istatistiki verilere göre, hemen hemen bütün suç türlerinde İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet mensubu personellerin engelli çocukları ve ailelerine yönelik düzenlenen yarıyıl tatili programı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleşti.



Mustafa Çalışkan, programda, İstanbul'un 15,5 milyon nüfusu, tarihi, kültürel yapısı ve ekonomisiyle parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.



Türkiye için önemli olan bu şehrin sakinlerinin huzuru ve güvenliğinin hiç şüphesiz İstanbul polisinin omuzlarında olduğunu ifade eden Çalışkan, "İstanbul bugün dünyada çok güvenli olarak bildiğimiz birçok şehirden daha güvenli hale geldi. Açık kaynak istatistiki verilere göre, hemen hemen bütün suç türlerinde İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli." diye konuştu.



İstanbul'daki başarıyı sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu olarak elde etmediklerini dile getiren Mustafa Çalışkan, bu başarının arkasında İstanbul polisi ve en az onlar kadar fedakar aileleri olduğunu vurguladı.



Emniyet Müdürü olarak göreve başladığı 2015'ten itibaren bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Çalışkan, şunları anlattı:



"Ülkemizin dört bir yanından şehit ailelerimizi ilimizde misafir edip tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirdiğimiz 'Büyük Aile' projesiyle 110 haftada 45 ilden toplam 134 şehit ailesini ilimizde ağırlama onuruna eriştik. Yine göreve başladığım günden bu yana İstanbul'da şehit olan kahraman meslektaşlarımızın ailelerine, devletimizin sağladığı imkanlara ek olarak birer ev almak üzere çalışmalar yaptık. Şu ana kadar 44 şehidimizin ailesini bu imkandan faydalandırdık."



Mustafa Çalışkan, "Anaokulları" projesine de değinerek, bu kapsamda personelin talebi doğrultusunda Fatih ve Üsküdar'da 2 anaokulunu faaliyete geçirdiklerini söyledi.



"Her şey çocuklarımız, yavrularımız için"



Çalışkan, "engin gönüllü yavrularımız" şeklinde tanımladığı özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için yaptıkları çalışmaları da şöyle anlattı:



"Atım Benim Kanatlarım projesi kapsamında, Veliefendi'de Türkiye Jokey Kulübü apranti eğitim merkezinde 'at terapisi' programı başlattık. Şu ana kadar 35 ailemiz bu imkandan faydalandı ve faydalanıyor. Bir başka proje ise Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar Koro Ekibi projesi. Bu proje, Yavuz Bingöl şefliğinde Aralık 2018 tarihinde başladı ve inşallah 16 Mayıs 2019 Engin Gönüllüler Haftası'nda bir program düzenlemek üzere çocuklarımızla birlikte provalar devam ediyor. Bunların yanında talepte bulunan 180 öğrencimize, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından ek özel eğitim yardımı sağlanıyor. Ayrıca Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Aileleri Destekleme projesi kapsamında aileler ziyarete ediliyor ve bilgilendirmeler yapılıyor."



Çalışkan, "Her şey çocuklarımız, yavrularımız kısaca geleceğimiz için. Onlar hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, daima onların yanında olmak, onlara el uzatmak anne ve babanın görevi olduğu kadar bizim de vazifemiz. Özellikle engin gönüllü yavrularımızın hayatın her alanında özgür ve eşit bir şekilde yer alması için ömrümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği sürece çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan çocuklar ve aileleriyle beraber çocuk tiyatrosu gösterisini izledi.



Ardından Çalışkan çocuklarla pasta kesti.

