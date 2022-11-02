Dur ihtarına uymadı! Polisi metrelerce kaputun üzerinde götürdü - Son Dakika
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Dur ihtarına uymadı! Polisi metrelerce kaputun üzerinde götürdü

02.11.2022 07:57

İstanbul Şişli'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün otomobilini durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde gitti. Olay yerinden kaçan sürücünün aracında uyuşturucu madde bulunurken hafif yaralanan polis memuru ise hastaneye götürüldü.

Gece saat 01.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde iddiaya göre polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil kaçmak isterken polis memuruna çarptı.

KAPUTUN ÜZERİNDE 400 METRE GÖTÜRDÜ

Polis memurunu yaklaşık 400 metre kaputun üzerinde götüren otomobil sürücüsü, memurun inmesinin ardından kaçmaya devam etti. Kısa süreli takibin ardından Eskişehir Mahallesi'nde lastiği patlayan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

Dur ihtarına uymayan sürücü, polisi kaputun üzerine götürdü

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil, detaylı inceleme için çekici ile emniyete götürüldü. Otomobille sürüklenen polis memurunun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Dur ihtarına uymadı! Polisi metrelerce kaputun üzerinde götürdü - Son Dakika

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